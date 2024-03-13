وسائل إعلام فلسطينية: آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بكثافة شرق رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام فلسطينية، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بكثافة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

مصر تلعب دورا رئيسيا وحيويا في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

يذكر أن السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلى كوارونى، أشاد بدور مصر في كافة الجوانب المختلفة ذات الصلة بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا: "لقد بدأت مصر ولا زلت تتقدم في هذا المسار بشكل كبير وملحوظ"، وموضحا، أن مصر شريك أساسي وفاعل بشكل مركزي في إيجاد الحل السياسي وهو ما ذكرته من قبل من أجل التحرك نحو التسوية السياسية التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في المنطقة بأكملها.

الدولة المصرية

وأضاف " كوارونى "، في لقائه مع قناة "القاهرة الإخبارية": "ثمة استمرار كبير من جانب الدولة المصرية في دعم العمليات على الجوانب الإنساني كافة ونحن نؤيد ذلك بالكامل".

شعب فلسطين

وتابع السفير الإيطالي في القاهرة: "شاركنا بشكل كامل كما قلت في هذا الأمر ولكن مرة أخرى ومن خلال هذا الجهد الإنساني تظهر مصر كرمها الكبير والتزامها القوى تجاه شعب فلسطين".

وذكر، أن الدولة المصرية تلعب دورا رئيسيا وحيويا أيضا في المفاوضات اللازمة كافة التي تعقد من أجل حل هذه الأزمة من أجل التوسط في وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.