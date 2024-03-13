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الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله : إسرائيل خسرت الحرب ولا يمكنها القضاء على حركة "حماس"

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل خسرت الحرب ولا يمكنها القضاء على حركة "حماس" أو على المقاومة.

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نتنياهو: إسرائيل ستمضي قدما في الحملة العسكرية على رفح

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منظمة المرأة العربية: البشرية عاجزة عن  وقف إطلاق النار في غزة

ونقلت قناة الميادين، مساء اليوم الأربعاء، عن نصر الله في خطاب له بمناسبة حلول شهر رمضان، توجيهه رسالة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلاده لا يمكنها القضاء على المقاومة، فقد خسرت الحرب، حتى ولو ذهب الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح نصر الله أنه "اليوم في الشهر السادس يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح سنخسر الحرب، وواحدة من علامات الهزيمة عند العدو أنّ الاحتلال يفاوض حماس في الشهر السادس مع الحرب".


وشدد الأمين العام لحزب الله على أن "حماس تفاوض اليوم نيابةً عن المقاومة وليس من موقع الضعف وهي تضع الشروط، وكل الفصائل الفلسطينية وإرادة أهل غزة تجمع على وقف العدوان وليس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار"، متابعا أن "شرط وقف العدوان على غزة أمرٌ عقلاني وإنساني وشرعي ومنطقي".

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الجريدة الورقية