حزب الله : إسرائيل خسرت الحرب ولا يمكنها القضاء على حركة "حماس"

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل خسرت الحرب ولا يمكنها القضاء على حركة "حماس" أو على المقاومة.

ونقلت قناة الميادين، مساء اليوم الأربعاء، عن نصر الله في خطاب له بمناسبة حلول شهر رمضان، توجيهه رسالة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلاده لا يمكنها القضاء على المقاومة، فقد خسرت الحرب، حتى ولو ذهب الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح نصر الله أنه "اليوم في الشهر السادس يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح سنخسر الحرب، وواحدة من علامات الهزيمة عند العدو أنّ الاحتلال يفاوض حماس في الشهر السادس مع الحرب".



وشدد الأمين العام لحزب الله على أن "حماس تفاوض اليوم نيابةً عن المقاومة وليس من موقع الضعف وهي تضع الشروط، وكل الفصائل الفلسطينية وإرادة أهل غزة تجمع على وقف العدوان وليس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار"، متابعا أن "شرط وقف العدوان على غزة أمرٌ عقلاني وإنساني وشرعي ومنطقي".