إبراهيم دياز يزين قائمة منتخب المغرب

تلقى إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، لأول مرة دعوة لتمثيل منتخب المغرب، بعد سنوات من اللعب لمنتخب إسبانيا.

وانضم دياز إلى قائمة منتخب المغرب لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة منتخب أنجولا وموريتانيا، وديا خلال شهر مارس الحالي.

واختار لاعب ريال مدريد اللعب مع منتخب المغرب، بعد مشاركته في مباراة ودية مع إسبانيا في عام 2021، وقرر الفيفا تغيير الجنسية الرياضية بناءً على طلبه.

إبراهيم دياز

وسبق للاعب السابق في مانشستر سيتي وميلان، أن شارك مع منتخبات الناشئين في إسبانيا، في مختلف الفئات العمرية.

ويلعب المغرب، الذي أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم 2022، ضد أنجولا في 22 مارس الحالي، قبل أربعة أيام من مواجهة موريتانيا.

قائمة منتخب المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد.

الدفاع: نايف أكرد - عبد الكبير أبقار - أشرف داري - شادي رياض - أشرف حكيمي - محمد الشيبي - يحيى عطية الله - يوسف لخديم.

الوسط: سفيان أمرابط - أسامة العزوزي - إبراهيم دياز - بلال الخنوس - أمير ريتشاردسون - عز الدين أوناحي.

الهجوم: حكيم زياش - إلياس أخوماش - أيوب الكعبي - يوسف النصيري - سفيان رحيمي - أمين عدلي - إلياس بن صغير.