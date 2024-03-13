لاعب المنيا يحصد 3 ميداليات ذهبية فى رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

حصد البطل المصري أحمد السيد عاشور بن مركز شباب مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات رفع الأثقال بوزن 102 كيلوجرام بدورة الألعاب الأفريقية ، والمقامة حاليًا في مدينة أكرا بغانا، خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتمكن المصري أحمد السيد عاشور ، من حصد 3 ميداليات ذهبية في منافسات، الخطف، والكلين، والنتر والمجموع، وبذلك يرفع أحمد السيد عاشور رصيد بعثة رفع الأثقال إلى 18 ميدالية، بواقع 15 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.

وكان اللاعب كريم كحلة ، قد حقق 3 ذهبيات في وزن 96 كيلوجرام، بجانب تتويج البطلة المصرية بسمة إبراهيم بـ3 ميداليات ذهبية في ، الخطف ، والكلين ، والنتر ، والمجموع بوزن 45 ك ، كما حصد اللاعب السيد عطية 3 ذهبيات في وزن 61 ك ، وحققت اللاعبة نورا عصام 3 ميداليات في وزن 55 ك ، بواقع فضية وبرونزيتين ، كما حصل اللاعب إسلام أبو الوفا على 3 ذهبيات في وزن 89 كجم.

وتقدم مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ووكلاء والمعاونين، وجميع العاملين بالمديرية ، بخالص التهانئ للبطل.