عاجل
سعاد صالح: يجوز للمسافر من القاهرة للإسكندرية الإفطار في رمضان اتحاد البنوك: تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف (فيديو) سعاد صالح تكشف حكم إفطار أصحاب المهن الشاقة في رمضان مصطفى كامل يكشف سر صراخه في نجل حلمي بكر بعد وفاة والده(فيديو)
الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قبل انتخابات 2025..معارضة الكاميرون تنشأ ائتلافًا..والحكومة تحذر

الكاميرون
الكاميرون

وصفت الحكومة الكاميرونية، جماعتين سياسيتين تسعيان، إلى إنشاء ائتلافات معارضة بأنها غير قانونية.

أكد وزير الإدارة الإقليمية بول أتانغا نجي، في بيان له، أن  “التحالف السياسي من أجل التغيير والتحالف من أجل الانتقال السياسي في الكاميرون”، ليسا حزبين سياسيين بموجب القانون.

وأعرب  وزير الإدارة الإقليمية بول أتانغا نجي، عن  قلقه إزاء “الجمعيات الزائفة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2025”، مشيرًا إلي أن الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا، هي وحدها التي لها الحق في ممارسة الأنشطة السياسية على المستوى الوطني وأمر بحظر أي مظاهرة مرتبطة بهذه الجمعيات.

حزب المؤتمر الشعبي العام

وأحاط أوليفييه بيل، المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، بالقرار بينما أشار إلى الارتباك والمبالغات في تعليقات الوزير، في حين رفضت اللجنة البيان واصفة إياه بأنه “تهديد غريب يشير إلى الذعر”، قائلًا التحالف إنه "مستعد لمواجهة الانتخابات منتصرا" العام المقبل.

بقيادة النائب السابق جان ميشيل نينتشيو ، تم إنشاء APC في ديسمبر في مؤتمر لحركة المعارضة الرئيسية لنهضة الكاميرون (MRC) ، التي دعمت موريس كامتو للرئاسة في انتخابات 2018.

وجاء كامتو في المرتبة الثانية ووصف إعادة انتخاب بيا بأنها مزورة. وسجن دون محاكمة في العام التالي، بعد أن نظم احتجاجات سلمية.

قاطعت الحركة الانتخابات التشريعية في عام 2018 وعلى مدى العامين التاليين شهدت سجن 700 من أنصارها، بمن فيهم كامتو.

وتتهم المنظمات غير الحكومية الدولية نظام الرئيس بول بيا، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 41 عاما، بالقمع المنهجي للمعارضة.

مواد متعلقة

انفجار مميت يهز اليوم الوطني للشباب في الكاميرون

الكاميرون تطعم الأطفال ضد الملاريا

الكاميرون تواجه جامبيا بشعار "الفرصة الأخيرة".. السنغال تسعي لتصدر المجموعة على حساب غينيا

سونج يُلمح لرحيله عن الكاميرون بعد الخسارة من السنغال
الجريدة الورقية