قبل انتخابات 2025..معارضة الكاميرون تنشأ ائتلافًا..والحكومة تحذر

وصفت الحكومة الكاميرونية، جماعتين سياسيتين تسعيان، إلى إنشاء ائتلافات معارضة بأنها غير قانونية.

أكد وزير الإدارة الإقليمية بول أتانغا نجي، في بيان له، أن “التحالف السياسي من أجل التغيير والتحالف من أجل الانتقال السياسي في الكاميرون”، ليسا حزبين سياسيين بموجب القانون.

وأعرب وزير الإدارة الإقليمية بول أتانغا نجي، عن قلقه إزاء “الجمعيات الزائفة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2025”، مشيرًا إلي أن الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا، هي وحدها التي لها الحق في ممارسة الأنشطة السياسية على المستوى الوطني وأمر بحظر أي مظاهرة مرتبطة بهذه الجمعيات.

حزب المؤتمر الشعبي العام

وأحاط أوليفييه بيل، المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، بالقرار بينما أشار إلى الارتباك والمبالغات في تعليقات الوزير، في حين رفضت اللجنة البيان واصفة إياه بأنه “تهديد غريب يشير إلى الذعر”، قائلًا التحالف إنه "مستعد لمواجهة الانتخابات منتصرا" العام المقبل.

بقيادة النائب السابق جان ميشيل نينتشيو ، تم إنشاء APC في ديسمبر في مؤتمر لحركة المعارضة الرئيسية لنهضة الكاميرون (MRC) ، التي دعمت موريس كامتو للرئاسة في انتخابات 2018.

وجاء كامتو في المرتبة الثانية ووصف إعادة انتخاب بيا بأنها مزورة. وسجن دون محاكمة في العام التالي، بعد أن نظم احتجاجات سلمية.

قاطعت الحركة الانتخابات التشريعية في عام 2018 وعلى مدى العامين التاليين شهدت سجن 700 من أنصارها، بمن فيهم كامتو.

وتتهم المنظمات غير الحكومية الدولية نظام الرئيس بول بيا، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 41 عاما، بالقمع المنهجي للمعارضة.