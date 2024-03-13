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الأربعاء 13 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري ينتظر نتائج فحوصات أحمد أيمن منصور بعد إصابته

أحمد أيمن منصور
أحمد أيمن منصور

خضع أحمد أيمن منصور قائد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، اليوم الأربعاء لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي لتحديد مدى إصابته بالركبة اليسرى.

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المصري يتعادل إيجابيًا مع زد بالدوري المصري

وتعرض أحمد أيمن منصور للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام نظيره فريق زد والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

هذا ومن المقرر أن يتم عرض نتائج التقارير الطبية على الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق لتحديد البروتوكول العلاجي الذي سيتم اتباعه وفقًا لمدى إصابة اللاعب.

 

 

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