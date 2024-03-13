المصري ينتظر نتائج فحوصات أحمد أيمن منصور بعد إصابته

خضع أحمد أيمن منصور قائد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، اليوم الأربعاء لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي لتحديد مدى إصابته بالركبة اليسرى.

وتعرض أحمد أيمن منصور للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام نظيره فريق زد والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

هذا ومن المقرر أن يتم عرض نتائج التقارير الطبية على الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق لتحديد البروتوكول العلاجي الذي سيتم اتباعه وفقًا لمدى إصابة اللاعب.