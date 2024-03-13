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الأربعاء 13 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل حق عرب الحلقة 3| السويركي يكشف مؤامرة القتل للمعلم عبد ربه

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3 بطولة الفنان أحمد العوضي علي قناة ON Drama، بمشاهد مشوقة ومثيرة بعدما انتهت الحلقة الثانية بعرض مالي كبير على عرب السويركي "أحمد العوضي"، مقابل قتل المعلم عبد ربه – رياض الخولي، وأن يكون المعلم بدلا منه، وطالب عرب السويركي بمبلغ مالي أكبر ووافق على إتمام الصفقة.

مسلسل حق عرب 

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 3

ابنة رياض الخولي تتقرب من عرب السويركي
وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3، حيث اصطحبت أنغام "كارولين عزمي"، ابنة المعلم عبد ربه، لـ عرب السويركي في رحلة فوج سياحي إلي الأهرامات، وقرر رباح "وليد فواز" في الانتقام من عرب السويركي وأن يأخذ بثأره منه بعدما قام بتصفية إحدى عينياه في صغره وأصبح "أعور".


وذهب عرب السويركي "أحمد العوضي" بالأموال إلي المعلم عبد ربه، وأبلغه بالصفقة التي عرضت عليه من أجل قتله، فعاد بذاكرته فلاش باك، أثناء تجارته في فترة شبابه بالأثار، وساعده عرب مساعدته في تهريبها خارج منطقة المغربلين.

وتبين مع الأحداث أن صفقة قتل المعلم عبد ربه، كانت مكيدة من ابن شقيقه من أجل الإيقاع بـ عرب السويركي والتخلص منه وخاصة أنه قريب من عمه ويثق به وجعله ذراعه الأيمن في تجارته بالأخشاب.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، أحمد صيام، دنيا المصري، كارولين عزمى، دينا فؤاد، ومن إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

مسلسل حق عرب 
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