مسلسل حق عرب.. دينا فؤاد تعود للسرقة مجددًا

أطلقت قناة ON Drama، مسلسل حق عرب الحلقة الثانية، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي ينافس به في الماراثون الرمضاني الجاري 2024.

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة الثانية

وتضمنت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب الذي يجسد خلاله أحمد العوضي، شخصية عرب السويركي، أحداثًا مشوقة، من بينها عودة حبيبته «حنان» التى تجسدها الفنانة دينا فؤاد إلى السرقة بالشوارع مرة أخرى بعدما تمكنت زوجة أبيها من التأثير عليها للتكفل بمصاريف علاج والدها وكسب المال.

مسلسل حق عرب



وبالفعل سرقت حنان، هاتفا محمولا من أحد الأشخاص فى منطقة وسط البلد بعد التحايل عليه، واتهمها بالسرقة وحرر محضر سرقة ضدها فى قسم الشرطة، وفي المقابل حررت هي محضر ضده بالتحرش، وطلبت مبلغ 10 آلاف جنيه، لكي تتنازل عن المحضر.

مسلسل حق عرب

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب

وتوالت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، بظهور كارولين عزمي التى تجسد شخصية «أنغام»، وهي ابنة المعلم عبد ربه الذي يجسده الفنان رياض الخولي، ويلجأ له لحل مشكلة ابنته أنغام بعد تعطل سيارتها في الصحراء، حيث تعمل مرشدة سياحية، ويلتقيان لأول مرة.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على شاشة قناة ON Drama، بعرض صفقة مالية كبيرة على عرب السويركي، لكي يتخلص من المعلم عبدربه ويقوم بقتله، فهل يفعل ذلك؟



أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي تشويقي أكشن رومانسي داخل منطقة الدرب الأحمر والمغربلين، إذ يعيش عرب السويركي ويعمل في تجارة الأخشاب ويواجه العديد من الصراعات، مع كبار السوق في تجارة الأخشاب، ويشهد العمل العديد من مشاهد الأكشن التي قام أحمد العوضي بتنفيذها.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وليد فواز، رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، كارولين عزمى واخرين من اخراج اسماعيل فاروق وتاليف محمود حمدان.