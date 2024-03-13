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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: كولر أقل من مستوى الأهلي

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أقل من مستوي القلعة الحمراء ولا يجيد التعامل في مباربات الدوري الممتاز.

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سيد معوض: كولر أخطأ في تشكيل الأهلي أمام البنك


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن كولر أقل من مستوى الأهلي ويتحمل مسؤولية الخسارة من البنك الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز ".

وتابع عبد العال: "كولر أخطأ في الدفع بـ"عمر كمال" كقلب دفاع في تشكيل فريق الأهلي أمام البنك الأهلي وهو سبب الخسارة ".

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