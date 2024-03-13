ابو بكر القاضى .. صندوق المعاشات والاعانات نتاج مجهود الراحل حمدى السيد

نعى الدكتور أبو بكر القاضي امين صندوق نقابة الأطباء وفاة الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء السابق، وأستاذ القلب في جامعة عين شمس حيث كان له دور كبير فى اتحاد المهن الطبية وبنقابة الأطباء حيث شغل منصب النقيب لاربع دورات متتالية استطاع خلالها إقرار قانون رقم 13 لسنة 1983 كما أسس مشروع العلاج وصندوق الإعانات والمعاشات كما أسس عدد من الشركات التي عززت موارد الصندوق والذى يقدم اهم خدمات للأطباء حاليا .

فهو رجل نقابى من طراز فريد والتقيت به منذ حوالى 6 اشهر بشركة المهن الطبية للاستثمار ولاخر لحظة في حياته كان يتابع مشروعات النقابة وحريص على متابعه شركات الاتحاد

يذكر ان الدكتور حمدى السيد من مواليد 23 أبريل 1930، وتخرج في كلية الطب ثم عيِّن في قسم جراحة القلب عمل كأستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة تولى نقيب الأطباء لنحو 4 دورات، كما شغل منصب عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية.