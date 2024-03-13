عقوبات صارمة تنتظر ثلاثي النصر السعودي

يواصل المدرب البرتغالي لويس كاسترو تلقي الصدمات في فريق النصر، وذلك بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا علي يد العين الإماراتي في المباراة المثيرة التي جمعتهما منذ أيام.



وكشفت قناة "السعودية" الرياضية أن ثلاثي النصر أيمن يحي وعبد الله الخبيري وأوتافيو معرضون لعقوبات صارمة من لجنة الانضباط بالاتحاد الاسيوي.



حيث أكدت القناة عبر صفحتها علي موقع التدوينات " x " ان حكم مباراة النصر و العين دون في تقريره عدداً من الأحداث تضمنت سلوكاً مشيناً من أيمن يحيى، وأيضاً الثنائي الخيبري وأوتافيو نظراً لمشاركتهم في أحداث نهاية المباراة، ومن المنتظر أن تعقد لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي اجتماعاً للنظر في تلك الأحداث.

جدير بالذكر ان نادى العين الإماراتى تأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال آسيا على حساب النصر السعودى، بعد حسم مباراة إياب ربع النهائى التى جمعتهما مساء الإثنين على ملعب الأول بارك بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بفوز النصر 4-3 فى الوقت الذى انتهت فيه مباراة الذهاب بفوز العين 1-0 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد التعادل فى إجمالى المباراتين 4-4.