الأربعاء 13 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.. غدًا

مرتضى منصور ومحمود
مرتضى منصور ومحمود الخطيب

تنظر  المحكمة الاقتصادية، غدًا الخميس، نظر الدعوى التي أقامها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.

 محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.. غدًا

وكشفت الدعوى أن محمود الخطيب تقدم ببلاغات يتهم فيها مرتضى منصور بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

وتقدم مرتضى منصور بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين  في مشاجرة الأسلحة البيضاء بعين شمس

كما أمرت نياية شرق القاهرة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء والشوم في عين شمس، تمهيدا للاستماع لأقوالهم في الواقعة، حيث تبين أن  المشاجرة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص في الواقعة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل، وبرفقته ثلاثة من أقاربه)، طرف ثان (ربة منزل، وبرفقتها ثلاثة من أقاربها) بسبب قيام العاطل بمعاكسة السيدة المذكورة، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب وقام "العاطل" المذكور بإشهار سلاح أبيض دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأمرت النيابة بحبس المتهمين.

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