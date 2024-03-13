نجم مانشستر سيتي يرحب بالإنتقال للدوري السعودي

بات الدوري السعودي مطمع للكثير من اللاعبين الكبار في أوروبا، وذلك بعدما أصبح واجهة لاستقطاب نجوم العالم، وظهوره ضمن الدوريات الكبري.



حيث أبدي النجم الدولي الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب "البريمييرليج"، عن رأيه في الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة



ووكر قال في تصريحات مع برنامج "FIVE": "لن أقول (لا) أبدًا للدوري السعودي.. من الواضح أن الأموال الضخمة التي يدفعونها هناك؛ عامل جذب كبير لنجوم العالم".



وشدد الظهير الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 33 سنة، على أن رونالدو بـ"انتقاله" إلى نادي النصر، فتح الطريق أمام الجميع؛ من أجل الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد كايل ووكر، على أن استمرار انتقال النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ سيزيد من "تحسين" مستوى المنافسة هُناك.

جدير بالذكر أن ووكر، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى 30 يونيو من عام 2026؛ حيث انضم إليه في صيف 2017، مشاركًا في 291 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.