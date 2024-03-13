الداخلية: إطلاق مبادرة كلنا واحد في رمضان لتوزيع وجبات إفطار بالقاهرة والجيزة

أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة كلنا واحد معك في رمضان، لتوزيع وجبات إفطار على الصائمين بالقاهرة والجيزة.

الداخلية..اطلاق مبادرة كلنا واحد في رمضان لتوزيع وجبات إفطار بالقاهرة والجيزة

وأطلقت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة كلنا واحد – معك في رمضان في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها على المواطنين الصائمين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدد من المناطق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة حيث تم إيفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالاشتراك مع مديريتي أمن الجيزة والقاهرة للمشاركة في الفعالية.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية، على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في تفعيل أطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

يأتي ذلك في إطار ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بكافة المناسبات بما يسهم في تعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

حبس المتهم لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية مغشوشة بالجيزة.

كما امرت نيابة الجيزة ،بحبس شخص 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بإدارة مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات قام المتهم باستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة ومغشوشة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بداخل المصنع على 9271 عبوة أدوية وعقاقير بيطرية - 6 أطنان "مواد خام يتم إضافتها وخلطها لإنتاج عقاقير وأدوية بيطرية، وأمرت النيابة بحبس المدير التنفيذى والمدير المسئول ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كما نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى ضبط مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية "بدون ترخيص" بمحافظة بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة بإستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة ومغشوشة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.