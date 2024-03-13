أمرت نيابة الجيزة بحبس شخص 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بإدارة مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

حبس المتهم لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية مغشوشة بالجيزة.

وكشفت التحقيقات قام المتهم باستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة ومغشوشة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بداخل المصنع على 9271 عبوة أدوية وعقاقير بيطرية - 6 أطنان "مواد خام يتم إضافتها وخلطها لإنتاج عقاقير وأدوية بيطرية، وأمرت النيابة بحبس المدير التنفيذى والمدير المسئول ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كما نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى ضبط مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية "بدون ترخيص" بمحافظة بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة بإستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة ومغشوشة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

كما تعرض 10 أشخاص للاصابة ، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي اتجاه القاهرة بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم للمستشفى، وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغا من شرطه النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيق، وتم رفع آثار الحادث وإعادة سير الحركة بالطريق مرة أخرى.

قرار جديد في واقعة العثور علي جثة متسول كفيف عثر عليها في الشارع بالهرم

كما أمرت نيابة الجيزة، بعرض جثة متسول كفيف عثر عليها ملقاة بالشارع بمنطقة الهرم غرب الجيزة، علي الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم، أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.