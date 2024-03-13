مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة| خروج يحيي الفخراني من السجن

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “عتبات البهجة” بوصول مايكل في الوقت المناسب ويتم الإفراج عن بهجت "يحيى الفخراني"، تحاول فلة "هنادي مهنا" الحديث مع تيتا "عنبة" ولكنه يرفض ويرسل له بودا "مراد فكري" الذي يلومها على ظهورها على التيكتوك.

تنزعج فلة من عدم الإفراج عن أختها نعناعة "جومانا مراد" و تلوم عيطة "علاء مرسي" الذي يخبرها بعدم توافر أموال الكفالة.

عتبات البهجة



يذهب تيتا لمحل الآلات الموسيقية من أجل استئجار بعضها لإحياء فرح، ولكن صاحب المحل يرفض لعدم كفاية الأموال، ويقوم بودا بسرقة مفاتيح المحل خلسة.

يستغل حنفي "محسن منصور"غياب نعناعة ويتقرب من فلة ويطلب منها التحدث معه بدون ألقاب، يخبر عرفان "صلاح عبد الله" زوجته علية "سماء إبراهيم" بالإقبال على وصفاته العشبية وتطلب منه الانتظار وعدم رفع السعر حتى يكون زبائن.

عتبات البهجة



يذهب عيطة لحنفي الذي يعطيه 50 ألف جنية كفالة نعناعة ويطلب منه التوقيع على وصل مقابل الأموال.

يلوم بهجت حفيدة عمر"خالد شباط" على عدم تواجده بجواره في القسم، ينفعل عمر ويخبر جده بأنه المسؤول، يبكي عمر في غرفته وحيدا.

عتبات البهجة



يلجأ بهجت لمتابعيه ويخبرهم بأنه يريد التحدث معهم لتخفيف همومه ويتحدث معهم عن مفهوم الحب بلا شروط.

يقابل عمر فريد "حازم إيهاب" و يخبره بموافقته على العمل معه رغم خطورة تجارة المخدرات من خلال الدارك ويب، يقوم تيتا وأصدقائه بسرقة محل الآلات الموسيقية.

تخرج نعناعة من القسم بعد دفع الكفالة و يلمح لها حنفي استغلاله للموقف التقرب من فلة.

عتبات البهجة



تنتقد سميرة "ليلى عز العرب" شراكة بهجت لنعناعة واستماعه لأغاني المهرجنات من تيتا و يخبرها أن عبد البديع "هشام إسماعيل" يستخدمها في تدريس اليكمياء للطلبة، يدافع عبد البديع عن أسلوبه ويخبرهم بأن هناك دراسة بريطانية أثبتت صحة تصرفه مع الطلبة.

يشتكي عرفان لبهجت من تصرفات تاجر سوق الجمعة، و يطلب من بهجت مرافقته للسوق، ويخبره بهجت أنه بحاجة للاستماع لأم كلثوم برفقة لبنى "صفاء الطوخي".

عتبات البهجة



يكتشف صاحب محل الآلات الموسيقية السرقة و يبلغ الشرطة و لكن يستطيع تيتا و أصدقائه رد الآلات بعد فشلهم في إرضاء الجمهور في الفرح.

يواجه بهجت مشكلة جديدة بسبب التهرب من الضرائب.



مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخرانى غدًا الإثنين – أول أيام شهر رمضان – حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".