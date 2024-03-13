حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباريات ليفربول القادمة

حذر يورجن كلوب مدرب ليفربول لاعبيه من مباراة سبارتا براغ التشيكي، غدا الخميس، في الدوري الأوروبي رغم الفوز ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 1/5، مشيرا إلى أن قائمة الفريق للمباراة قد تضم نجم الفريق محمد صلاح عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها .

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "كان من المستحيل أن يشارك صلاح لفترة أطول في المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي".

وأضاف المدرب الألماني "لست متأكدا من أنه جاهز للعب 90 دقيقة أو بإمكاننا إشراكه في مباراة كاملة، لكنه جاهز للمشاركة من البداية".

وأشار المدير الفني لفريق ليفربول "تنتظرنا 10 مباريات في بطولة الدوري، ونأمل أن نخوض عددا أكبر من المباريات في كأس الاتحاد والدوري الأوروبي، فهي مسابقات أيضا مهمة".

وأكد كلوب "محمد صلاح بحالة جيدة، ونعم هو يريد المشاركة لفترة أطول".

وأختتم كلوب تصريحاته "لقد غاب صلاح لفترة طويلة ولكنه تعافى وعاد لصفوف الفريق، وعلينا التأكد من إمكانية الاعتماد عليه باستمرار".