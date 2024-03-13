حبس أب وابنه لاتهامهما بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة العملة

أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، بحبس أب ونجله لإتهامهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار بالعملات الأجنبية فى القاهرة والجيزة.

ضبط أب ونجله بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات”.

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بـ 10 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.