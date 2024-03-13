إزالة فورية لـ 3 حالات تعدّ غلق وتشميع 17 ورشة بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها وذلك بالمرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤ ، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث شهد اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة لـ ٣ حالات تعدٍّ بالبناء، وتشميع وغلق ١٨ ورشة وأكاديمية ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٢، والتي نُفذت بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية، بحضور رئيسة الحي ونائب رئيس الحي، وبمشاركة القوات الأمنية بمديرية الأمن وقسم شرطة ثان، وبحضور مدير الورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة وعددًا من رؤساء الأقسام بالحي.

وجاءت حالات الإزالة كالتالي:

تنفيذ إزالة لحالتين شدة خشبية لتجهيز تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لتنفيذ قواعد خرسانية، بشارع فاطمة الزهراء المتفرع من شارع المستشفى.

كما تم إزالة شدة خشبية لتجهيز تنفيذ صبة أعمدة الدور الثالث علوي بشارع البحري بمنطقة حي السلام، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

هذا بالإضافة لغلق وتشميع ١٧ ورشة (سمكرة، حدادة وألمونيوم) بدون ترخيص.

وغلق وتشميع أكاديمية بشارع السكة الحديد بمنطقة عرايشية مصر.

كما قام قسم الإشغالات بتنفيذ عدد ٥ قرارات إزالة متنوعة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.