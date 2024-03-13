ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

ضبط مستريح الملابس.. قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه بالمنوفية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمون بمحافظة المنوفية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عين شمس

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بحدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل وبرفقته ثلاثة من أقاربه، وطرف ثان ربة منزل وبرفقتها ثلاثة من أقاربها، بسبب قيام العاطل بمعاكسة السيدة المذكورة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، وقام العاطل المذكور بإشهار سلاح أبيض دون حدوث إصابات، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.