بوتين يكشف عن سلاح روسيا الأهم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن سلاح روسيا الأهم يتمثل في وحدة المجتمع الروسي وموقفه تجاه الوطن، مشيرا إلى أن هذا ما يظهره الجنود الروس المشاركون في العملية العسكرية الخاصة.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا"، مخاطبًا أحد المشاركين الذي كان يؤدي الخدمة العسكرية في منطقة العملية الخاصة: "أهم سلاح لدينا هو وحدة المجتمع الروسي والموقف تجاه الوطن، وهو ما أظهرته وما أظهره الذين أدوا وما زالوا يؤدون الخدمة معكم، وهذا هو أهم وأقوى سلاح".

وأكد بوتين أن المحور الشمالي للعملية العسكرية منطقة ليست بالسهلة والعدو حصن مواقعه فيها لكن جنودنا يقاتلون هناك ببسالة.

وقال: "إنها (المحور الشمالي) منطقة صعبة. نعم، هناك تحرك، وقد قام العدو بتحصين هذا المكان، يسمى بالمحور الشمالي الآن ككل، إنهم (الجنود الروس) يقاتلون ببسالة".

وأضاف بوتين: "نشعر الآن بالثقة التامة وننظر بثقة إلى المستقبل في الاقتصاد، وفي المجال الاجتماعي، وفي مجال الأمن".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.