باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي.. مهاجم ليفربول

يبحث مسؤولو نادي باريس سان جيرمان في الفترة الحالية، عن أحد اللاعبين البارزين في الملاعب الأوروبية للتفاوض معه لضمه في الصيف المقبل لتعويض رحيل مهاجم الفريق كيليان مبابي.

ومن المنتظر ان يكون هذا الموسم هو الأخير لمبابي مع باريس سان جيرمان بعدما اتم اتفاقه بشكل رسمي مع نادي ريال مدريد للإنضمام اليه بنهاية الموسم.



وكشفت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، ان المهاجم الكولومبي لويس دياز، نجم فريق ليفربول والمنتخب الكولومبي، من بين الخيارات المطروحة على طاولة باريس سان جيرمان للتعاقد في فترة الانتقالات القادمة.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لويس دياز يعتبر أحد أولويات نادي العاصمة الفرنسية لتعويض رحيل مبابي في نهاية الموسم الحالي.

لعب دياز هذا الموسم مع ليفربول في 38 مباراة بمختلف المسابقات، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.