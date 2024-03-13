حصاد نشاط معهد أمراض النباتات خلال فبراير 2024

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف التواجد الميدانى في الحقول والاهتمام بالبحوث التطبيقية وتقديم الدعم والمعرفة للمزارعين ، وتحت إشراف الدكتورعادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

أنشطته في شهر فبراير

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته في شهر فبراير 2024.



وقال الدكتور محسن أبو رحاب القائم بأعمال مدير المعهد، أن الأنشطة الإرشادية والتدريبية والبحثية للمعهد جاءت على النحو التالي:

أولاً: رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية و الخضر و الفاكهة

• المرور على زراعات النخيل فى توشكي لرصد الحالة المرضية.

• المرور على زراعات القمح في معظم محافظات مصر مثل الشرقية وكفرالشيخ و الغربية والمنوفية والقليوبية واتضح انه لم يظهر اى اصابات بمرض الصدأ الأصفر

• رصد الحالة المرضية لمحصول الفول البلدي والعدس بمحافظات مصر المختلفة وإعطاء التوصيات الملائمة.

• المرور على زراعات محصول بنجر السكر بالمحافظات المختلفة للوقوف على الحالة المرضية التي تمثلت في بعض إصابات بأعفان الجذور والتبقع السيركسبوري وقد تم إعطاء التوصيات الخاصة بالمكافحة.



• المرور على زراعات الخضر بمحافظات الجيزة – بني سويف- المنيا – أسيوط–الاسماعيليه – الغربيه –الدقهليه والبحيرة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة.

• المرور علي زراعات البصل والثوم بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الملائمة لمكافحة الأمراض التي تمثلت في البياض الزعبي واللطعة الإرجوانية.

ثانياً: النشاط البحثي:

نشر بحوث:

• تم نشر عدد 3 بحوث بمجلات علمية دولية

مؤتمرات وورش عمل:

• حضور سيمينار بعنوان " إجراءات التقدم للجان العلمية الدائمة (لائحة الترقيات) " والتى ينظمها معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية

حضور سيمينار علمى بعنوان " استخدام أدوات الذكاء الإصطناعى فى البحث العلمى " والتى ينظمها معهد الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية – المقامة

حضور سيمينار خاص بعرض الخطة البحثية للدكتور/ الجالى كرم سالمان (باحث ) بقسم بحوث أمراض الأرز



ثالثاً:النشاط الارشادي

ندوات ارشادية:

• ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى ( طماطم – قصب السكر – فول بلدى – قمح – نخيل بلح – طبية وعطرية – بصل – بنجر سكر – خضر – بطاطس – بطاطا ) فى محافظات (أسيوط – المنيا - بنى سويف– سوهاج – كفرالشيخ – أسوان – الأقصر – قنا – الوادى الجديد – القليوبية – الشرقية – الغربية – البحيرة – الإسكندرية – دمياط – النوبارية – المنوفية – الدقهلية ) وذلك فى الفترة من 4/2 وحتى 29/2/2024.

دورات تدريبية:

• حضور دورة تدريبية بعنوان " تقديرات حجم العينة Sample Size Estimation " وذلك بمنصة علماء المستقبل

• حضور دورة تدريبية بعنوان " استخدام البيونانوتكنولوجى فى مجال النيماتودا بكلية الزراعة – جامعة الفيوم

أيام حقل:

• يوم حقل بمدينة كرداسة لإرشاد المزارعين عن أهم الأمراض التى تصيب محصول الشعير وطرق الوقاية والعلاج فى حالة الإصابة.

• يوم حقل بمركز أبشواى – محافظة الفيوم لإرشاد المزارعين عن أهم الأمراض التى تصيب النباتات الطبية والعطرية وطرق الوقاية والعلاج فى حالة الإصابة

رابعآ :النشاط الإنتاجي و الخدمي

1- فحص عدد (390) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

2- فحص عدد (215) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

3- الإشتراك فى أعمال (25) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

4- فحص عدد (49) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

5- شراء عدد (1) عزلة فطرية بقسم بحوث الفطريات

6- فحص عدد (15) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.