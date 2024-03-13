موسم للنسيان.. أرقام كارثية للوداد المغربي مع بداية 2024

يواجه الوداد المغربي اوقات عصيبة، حيث يهدد الفريق بخروج من الموسم دون تحقيق أي لقب للمرة الثانية على التوالي.

وفشل الفريق البيضاوي في جميع تحدياته خلال الموسم الحالي، حيث خرج من البطولة العربية في الدور الأول وخسر المباراة النهائية لبطولة الدوري الأفريقي أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي.

وفشل أيضًا في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الخامس في الدوري المغربي، برصيد 33 نقطة من 22 مباراة، وهو متأخر بفارق 22 نقطة عن المتصدر الجيش الملكي، الذي خاض 23 مباراة في الدوري.

من خلال هذا التقرير، سنرصد أربعة أرقام كارثية حققها الوداد في الدوري المغربي خلال عام 2024.

الوداد المغربي

انتصارين فقط

فاز الوداد بمباراتين فقط من أصل 10 مباريات، شارك فيها في البطولات المختلفة منذ بداية العام الحالي.

وفاز الوداد على فريق شباب المحمدية بنتيجة 5-2، في الجولة 17 من الدوري المغربي، كما حقق الفوز على فريق نهضة بركان بهدف مقابل لا شيءـ في المباراة التي جرت في الأسبوع الـ 19 من البطولة.

10 نقاط من 10 مباريات

جمع الوداد 10 نقاط فقط من فوزين و4 تعادلات فقط من إجمالي 30 نقطة كانت متاحة أمامه في بطولة الدوري المحلي خلال عام 2024.

تُعَد هذه النتيجة غير مرضية بالنسبة للفريق الذي كان يعتاد على تحقيق نتائج إيجابية في جميع البطولات المحلية والقارية.

الوداد المغربي

هجوم ضعيف

سجل فريق الوداد فقط 9 أهداف في 10 مباريات خاضها في الدوري المغربي خلال العام الحالي.

واجه الفريق البيضاوي صعوبات في التسجيل خلال الموسم الحالي بسبب تراجع أداء اللاعبين الرئيسيين وعدم تمكن الوافدين الجدد من تقديم الأداء المنتظر منهم.

لا يعرف الفوز خارج الديار

لم ينجح بطل المغرب في الفوز في أي مباراة خارج ملعبه في البطولة الدورية هذا العام.

تعرض الوداد لهزيمتين من قبل الفتح (1-2) وشباب السوالم (1-3)، وتعادل مع كل من المغرب التطواني ونهضة زمامرة بدون أهداف.