أرسنال وبرشلونة ينهيان لعنة دوري أبطال أوروبا

عاش فريقا برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي، ليلة تاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لبلوغ كل من الفريقين لدور الربع النهائي من البطولة.

فاز فريق برشلونة على نابولي بنتيجة 3-1 في مباراة يوم الثلاثاء، وسجل فيرمين لوبيز وجواو كانسيلو وروبرت ليفاندوفسكي أهداف النادي الكتالوني في الدقائق 15، 17، و84، بينما سجل أمير رحماني هدف نابولي في الدقيقة 30.

وفي استاد الإمارات، تأهل نادي أرسنال بصعوبة إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، ليرافق برشلونة، بعد فوزه على بورتو بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1-1 في مباراتي الذهاب والإياب.

ليلة تاريخية لبرشلونة في دوري الأبطال

حصل الفريق الكتالوني على بطاقة التأهل، إلى دور الربع النهائي لأول مرة منذ عام 2020، بعد تعادله في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 في إيطاليا، ثم فاز في الإياب بنتيجة 3-1.

ليكسر نحس أخر 3 مواسم، بعد خروجه من دور الـ 16 في موسم 2021 أمام باريس سان جيرمان، وأخر نسختين ودع البطولة من دور المجموعات.

برشلونة

وأصبح برشلونة أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يشارك بلاعبين يبلغان من العمر 17 عامًا أو أقل، في مباراة في الدور الإقصائي، وهما باو كوبارسي (17 عامًا و 50 يومًا) ولامين يامال (16 عامًا و 243 يومًا).

بالإضافة إلى ذلك، باو كوبارسي، مدافع الفريق الكتالوني، الذي تم تتويجه كأفضل لاعب بـ المباراة، أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يشارك كأساسي في مباراة خارج الدور المجموعات.

وواصل روبرت ليفاندوفسكي تألقه في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 13 هدفا وصنع 6 تمريرات حاسمة في آخر 13 مباراة إقصائية.

أرسنال يفك نحس دوري الأبطال

تعد هذه المرة الأولى منذ 2009-2010، التي يصل فيها أرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبذلك ينهي اللعنة التي استمرت لمدة 14 عامًا.

علمًا بأنه خرج في ثمن النهائي في آخر 7 مشاركات له.

أرسنال

أصبحت مباراة أرسنال و بورتو، هي الأولى في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، التي تنتهي بركلات الترجيح منذ نسخة 2016 بين قطبي مدريد.