بروسيا دورتموند يسعى لحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

قال هانز يواخيم فاتزكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن الفريق ليس بحاجة لتجديد شامل في الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يقدم موسما متباينا، ولكنه سيصبح موسما سيئا إذا فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأكد فاتزكه، في تصريحاته مع بوابة "دازن" قبل مواجهة أيندهوفن في دوري الأبطال في وقت لاحق من اليوم الأربعاء :" لا أعتقد أننا سنجري تغييرات كبيرة".

وأضاف :"هناك دائما بعض الأفكار التي تخطر على البال، ولكن الامر لا يتعلق بإجراء تعديلات ضخمة".

وتابع فاتزكه إن دورتموند يملك الكثير من المواهب الشابة، مثل الحارس جريجور كوبيل، ونيكو شلوتربيك، وجيمي بينو جيتنز، وجولين دورانفيل ويوسوفا موكوكو.

في الوقت نفسه، أوشك عقدا ماتس هوميلز وماركو ريوس على الانتهاء حيث ينتهيان بنهاية الموسم الجاري، وقال فاتزكه إنه سيأتي اليوم الذي لن يلعب فيه الثنائي، علما بانهما بالفعل أصبحا خارج التشكيل الأساسي.

ونوه :"في مرحلة ما، سنخسر الثنائي الذي قدم الكثير لبوروسيا دورتموند. ولكنك تمتص هذا، هذا يحدث دائما".

ويتواجد دورتموند في المركز الرابع بجدول ترتيب أندية الدوري الألماني (بوندسليجا)،وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بفارق نقطة واحدة أمام لايبزج، فيما يتواجد شتوتجارت في المركز الثالث بفارق ست نقاط.

وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة، لأن دورتموند سيواجه الخمس فرق التي تحتل المراكز الست الأولى خلال الأسابيع الستة المقبلة، حيث سيواجه فرق باير ليفركوزن، وبايرن ميونخ، وشتوتجارت، ولايبزج، وآينتراخت فرانكفورت.

وأوضح :" في النهاية، سيتم تحديد ما إذا كان هذا موسما جيدا في البوندسليجا أم لا. لا يمكن أن يكون موسما جيدا إذا أنهينا الموسم بعيدا عن المراكز المؤهلة للعب في دوري الأبطال".