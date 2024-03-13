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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

اسعار العملات بالبنوك اليوم الأربعاء 13-3-2024امام الجنيه المصرى

بوابة الوفد الإلكترونية

 ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 13-3-2024، حيث سجل سعر الدولار 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 53.24 جنيه للشراء، و53.39 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا للتحديثات الصباحية بالبنك الأهلي المصرى.

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سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 13-3-2024بالبنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك والسوق السوداء.. بعد أسبوع من تحرير الجنيه

 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.75 جنيه للشراء.

 

48.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.24 جنيه للشراء.

 

53.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.28 جنيه للشراء.

 

62.52  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.99 جنيه للشراء.

 

13.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

158.09 جنيه للشراء.

 

159.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.28 جنيه للشراء.

 

13.30 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.37 جنيه للشراء.

 

13.39 جنيه للبيع.

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