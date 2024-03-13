ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر بإحدى القرى السياحية بالغردقة

قامت اليوم الأربعاء لجنة من أطباء المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر برئاسة دكتور وحيد شمروخ رئيس قسم المجازر وعضویه دكتورة رشا ربيع رئيس قسم التفتيش بشن حمله مکبره بمدينة الغردقة .



وتم ضبط 360 کيلو لحوم ضأن مذبوحه خارج المجزر باحدي القرى السياحية بالغردقة وتم تحرير محاضر للمخالفين والحملات مستمرة بجميع مدن محافظة البحر الأحمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد السيد براوى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر



كما تم تسليم 1 طن من لحوم الأضاحي لمديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر ، من وزارة الأوقاف وذلك لتوزيعها على الأسر المستحقة والأولي بالرعاية عن طريق مديرية التضامن. وذلك في حضور الشيخ هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر وعمر محمد الأمين وكيل مديرية التضامن بالبحر الأحمر.



وتقوم وزارة الأوقاف بدور مجتمعي كبير ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي ، ولحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف وفى إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين في محافظة البحر الأحمر.