لاتسيو يعلن إقالة ساري

قرر نادي لاتسيو الإيطالي اليوم الأربعاء، إقالة مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي، ماوريسيو ساري، من منصبه بسبب النتائج السلبية.

وأفادت تقارير عديدة أن ساري تقدم باستقالته شفهيا لإدارة النادي الإيطالي، عقب الخسارة أمام أودينيزي بثنائية مقابل هدف، يوم الإثنين الماضي.

بيان لاتسيو لإقالة ساري

وقال لاتسيو في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن النادي أن ماوريسيو ساري تقدم باستقالته من منصبه كمدرب للفريق الأول، النادي يشكر المدرب على الأهداف التي حققها والعمل الذي قام به، متمنيين له التوفيق على المستوى الإنساني والمهني".

واختتم البيان: "في الوقت ذاته، يعلن النادي أنه قرر تكليف جيوفاني مارتوتشيللو ليكون مدربا مؤقتا للفريق".

ويمر نسور العاصمة بفترة من النتائج السلبية، حيث ودع منافسات دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الأسبوع الماضي، كما يعاني لاتسيو بالدوري الإيطالي حيث يحتل المركز التاسع برصيد 40 نقطة بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

خسارة لاتسيو أمام أودينيزي

تمكن فريق أودينيزي من تحقيق فوز ثمين على مضيفه لاتسيو 2 /1، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع أودينيزي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، مبتعدا عن مراكز الهبوط بفارق أربع نقاط فقط، على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز التاسع.

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