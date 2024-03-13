إعلان نتائج بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا ضمن بطولة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين.

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ونظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا المصرية (الشهيد الرفاعي ٥١)، بمشاركة (40) طالبًا وطالبة من (11) جامعة مصرية.

نتائج بطولة الخماسي

وأسفرت النتائج النهائية في بطولة الخماسي عن النتائج التالية :

الفائزون في بطولة الخماسي فردي طلبة:

- ⁠المركز الأول: الطالب مصطفى عمرو أبو عامر الجامعات الكندية.

- ⁠المركز الثاني: الطالب سراج منير محمد جامعة عين شمس.

- المركز الثالث: الطالب يوسف محمد بيومي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الفائزون في بطولة الخماسي فرق طلبة:

- ⁠ المركز الأول: الطالبان مصطفى عمرو أبو عامر، وسيف أحمد البنداري الجامعات الكندية.

- ⁠المركز الثاني: الطالبان أمر على مسعد، ويوسف محمد بيومي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- ⁠المركز الثالث: الطالبان عمار خالد عبيد وعمر أبو المجد جامعة حلوان.

الفائزون في بطولة الخماسي فردي طالبات:

- المركز الأول: الطالبة زينة مصطفى عامر جامعة مصر للمعلوماتية.

- المركز الثانى: الطالبة جنى شريف إبراهيم محمد الجامعة البريطانية.

- ⁠المركز الثالث: الطالبة سالى أحمد مجدي جامعة عين شمس.

الفائزون في بطولة الخماسي فرق طالبات:

* ⁠المركز الأول: الطالبة سارة محمد عبد الوهاب جامعة حلوان.

* ⁠المركز الثاني: الطالبتان آية محمد صلاح محمد، ومنة الله ماهر عبد الرحمن جامعة الإسكندرية.

* ⁠ المركز الثالث: الطالبة زينة مصطفى عامر جامعة مصر للمعلوماتية.

جدير بالذكر أن بطولة الخماسي أقيمت بإشراف الدكتور صبحي حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضي للجامعات، وشريف العريان مدير الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية.