وزير التعليم العالي بتونس يبحث مع سفيرة فرنسا سبل التعاون

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بوكثير وسفيرة فرنسا لدى تونس "آن جوجوين"، ضرورة توفير الآليات الفاعلة لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لما يمثله من أهمية في تكوين الكوادر البشرية.

وذكرت وزارة التعليم العالي التونسية أن ذلك جاء خلال استقبال بوكثير للسفيرة الفرنسية والوفد المرافق لها، حيث أشاد الجانبان بمستوى التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الذي يتميز بتنوعه وديناميكيته، وبتعدد الأنشطة الجامعية والبحثية المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

وبحث الجانبان أهم المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وسبل تذليل أي صعوبات، كما استعرضا الاستعدادات لانعقاد المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي المزمع انعقاده بالعاصمة الفرنسية خلال العام الحالي.