وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بالمستشفى العام

تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والمهندس علي عبد الساتر مدير المشروعات بوزارة الصحة وبحضور الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام مستشفى سوهاج العام حيث اطمأن على انتظام العمل بالمستشفى وتواجد كافة الأطقم الطبية والفنية وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بضرورة متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين علي مدار الساعة بمستشفيات المحافظة وكذلك متابعة أعمال التطوير الجارية بالمنشأت ونسب الإنجاز وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلك المشروعات لضمان الانتهاء منها في المواعيد المقررة لها وتقديم خدماتها للمواطنين علي أكمل وجه.

وخلال الزيارة تفقد وكيل وزارة الصحة بسوهاج سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ واستقبال الأطفال والرعاية المركزة والقسم الداخلي وقسم الأشعة.

وأشاد الدكتور أحمد محروس بالجهود المبذولة للفريق الطبي لخدمة أهالينا من المرضى موجهاً بالتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين والتطوير المستمر للخدمة الطبية بالمستشفى لافتاً إلى دعمه الكامل لأي مجهودات من شأنها خدمة المواطن السوهاجي.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة ومرافقيه أعمال التطوير القائمة بالمستشفى مشددًا على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها لما تمثله المستشفى من أهمية قصوى للمواطن السوهاجي حيث يتردد على المستشفى مئات المرضى يوميًا وتقوم بتقديم خدمات طبية جليلة للمرضى.