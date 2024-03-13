نقابة مهندسين سوهاج تكرم رئيس شركة مياه الشرب لتحقيق التعاون المشترك

كرمت نقابة المهندسين بمحافظة سوهاج، متمثلة في المهندس حسام الزغاوي، نقيب المهندسين بالمحافظة، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، وذلك لمجهوداته فى تحقيق التعاون المشترك بين نقابة المهندسين والشركة.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه يتم سنويا تدريب طلاب كلية الهندسة بمحطات وشبكات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تمكين الطلاب وصقل مهاراتهم العملية هذا بالإضافة إلى التعرف على أنظمة تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وكيفية تنفيذ المشروعات والأنظمة التكنولوجية الحديثة وانظمة التحول الرقمى المستخدمة فى هذا القطاع.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أنه يوجد تعاون مشترك بين الشركة ونقابة المهندسين في مجال نشر الوعي المائي من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية لرواد النقابة لتعريفهم بكيفية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي واستخدام القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك ومخاطر القيسونات والطلمبات الحبشية على الصحة العامة.