تطعيم الأطفال الناجون من السرطان في مستشفى أورام الأقصر

استضافت وحدة الناجون من السرطان في مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الاطفال حملة تطعيمات موسعة بالتعاون مع الهيئة العامة للمصل واللقاح (ڤاكسيرا) في إطار الخدمات التي تقدمها المستشفى للأطفال الذين امتن الله عليهم بالشفاء من السرطان .

أكد الدكتور محمود معتز الزمبيلى، مدير مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، على أنه خلال السنوات الماضية، استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان العديد من المرضى؛ وقدمت خدمات طبية مجانية متميزة تضاهي المستشفيات العالمية،و بسبب ارتفاع نسب الشفاء من سرطان الأطفال تم تشكيل وحدة الأطفال الناجون من السرطان.

وأضاف أن وحدة الناجون من السرطان تقدم خدمات علاجية وتدعيمية للأطفال، موضحاً أن هذه الخدمات تشمل تقديم التطعيمات لتعزيز مناعة هؤلاء الأطفال و تقليل معدل إصابتهم بالأمراض المعدية بالاشتراك مع الهيئة العامة للمصل واللقاح (فاكسيرا) وهذه الحملات يتم عقدها على فترات منتظمة لخدمة الأطفال في المستشفى

وقال الدكتور هانى حسين - المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، إن العلاج الكيماوي والإشعاعي يتسبب في نقص المناعه لدى هؤلاء الأطفال الناجون من الأورام مما يستلزم- حسب بروتوكولات العلاج العالميه- الحصول علي تطعيمات معينة بعد نهايه العلاج ؛ وحماية هؤلاء الأطفال من الأمراض المعدية والمتوطنة وذلك لتخفيف المعاناة عن اهلنا في صعيد مصر لحصول أطفالهم على التطعيمات.

وأكد الاستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الاقسام المختلفة، بجانب توفير التطعيمات اللازمة للأطفال الناجين من الأورام؛ بالتنسيق الكامل مع الهيئات المتخصصة بما يعود بالنفع على الأطفال وحمايتهم واستكمال المستشفى لدورها الطبي والاجتماعي الذي تقدمه لأطفال الصعيد.