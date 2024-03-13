البورصة تخسر 95.2 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة حادة متأثرة بعمليات جني الأرباح على الاسهم القيادية.

خسر رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 95.2 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 2.044.7 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 5.2% ليصل إلى مستوى 30941 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.8%

هبط مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 4.1%.