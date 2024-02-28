وزارة الرياضة ومنظمة العمل الدولية تفتتحان ملتقى توظيف للشباب بالشرقية

افتتحت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ملتقى توظيف الشباب "مشروع فرصة" بشركات القطاع الخاص، وذلك اليوم الأربعاء، بنادي الشرقية الرياضي.

حضر الافتتاح منال جمال وكيل الوزاره رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بالوزارة، نشوى بلال مدير مشروع فرصة بمنظمة العمل الدولية، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب بالشرقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن استراتيجية الوزارة ترتكز أحد محاورها على المساهمة فى تدريب الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، وهو نهج تحرص الوزارة على تنفيذه بصورة مستمرة من خلال التعاون مع منظمات العمل المدني و القطاع الخاص، والتى تتوافر لديها فرص عمل للشباب، وإقامة ملتقيات توظيف تجمع تلك الجهات فى مكان واحد، تيسيراً على الشباب للتقديم عليها، و توفير فرص عمل مناسبة لهم.

أشار وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع منظمة العمل الدولية يهدف إلى المساعدة في خلق بيئة عمل لائقة للشباب من الجنسين من خلال مستفيدي أندية بحث عن وظيفة، ووضع السياسات التي من شأنها تحسين ظروف العمل وتحقيق أقصى استفادة من ملتقيات التوظيف التي تنظمها بمصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ضم الملتقى مجموعة من شركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والتي توفر وظائف متاحه داخل محافظة الشرقية من خلال الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالوزارة.

يأتي هذا الملتقى ضمن مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص، حيث يوفر الملتقى فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين الحاصلين علي تدريب أندية بحث علي وظيفه بشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلي توفير جلسات تعريفية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

كما اختتمت الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) دورات التدريبات الحرفية، والتي نفذتها بمراكز شباب محافظة الشرقية ضمن مشروع فرصة، وذلك لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والذي شمل تكريم المتدربات خلال هذا التدريب.

وساعدت تلك التدريبات على خلق فرص عمل للفتيات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية وتعزيز قدراتهم على ايجاد فرص عمل، ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهم ولأسرهم.

وخلال متابعتها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن التعاون مع منظمة العمل الدولية يسير بخطى ثابتة ومحددة نحو التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات، ورفع قدراتهم في سبيل الحصول على فرص عمل لائقة.

الجدير بالذكر أن مشروع "فرصة" يهدف إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.





