وزارة العمل : تفتيش لتعزيز علاقات العمل والإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، زيارة ميدانية لشركة ( الدقهلية للمجازر ) بمدينة التل الكبير ، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتى يبلغ عدد العاملين به أكثر من 300 عامل ، جرى خلالها الاطمئنان على استيفاء المصنع لنسبة ذوي الهمم بإجمالى 5 % من إجمالي عمالها ، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة ، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، التي كفلها القانون لهم ، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة .

وأوضح حسن رداد وكيل وزارة العمل بالإسماعيلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن

وأضاف مدير المديرية أنه استقبله خلال زيارته عاطف فتحي مدير عام المصنع ، وإسلام محمد مدير الموارد البشرية ، وظريف سمير مدير الجودة ، ومحمد السيد مدير الإنتاج ، كما رافقه فى الجولة صفاء أمين مديرة إدارة العمل بمكتب التل الكبير، وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش وعمل الأحياء ،وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، وزينب عبد البارى مفتشة عمل ، والسيد محمد مفتش عمل ، مؤكداً استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بمزيد من الزيارات التفتيشية لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتحقق أهداف التنمية المستدامة ، وتشجع على الاستثمار فى ظل الجمهورية الجديدة.



