محافظ أسوان يناشد بزيادة الوعى لدى الأسر للحفاظ على أعمال التطوير والتجميل

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيادة الوعى لدى الأسر الأسوانية للتشديد على أبنائهم وتوعيتهم بعدم تشويه المشاهد الجمالية ، والكتابة على جدران الأسوار والأعمدة والمقاعد والمظلات الموجودة بطول ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وكذا داخل الأسواق أو أى مواقع شهدت أعمال تطوير وتجميل.

مؤكداً على أهمية تحقيق ذلك للحفاظ على مكتسبات هذه المشروعات ، ولتظل واجهة مشرفة أمام ضيوف وزائرى المحافظة ، وتحقيق الإستدامة لما تم بذله من جهود تصب فى صالح المواطنين .

جاء ذالك بعد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، والذى يشهد اللمسات النهائية للإنتهاء من المشروع بالكامل بطول 4 كم حيث تم نهو المرحلة الأولى والثانية بنسبة 100 % ، وجارى العمل فى المرحلة الثالثة " المنطقة الوسطى " المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2 ، وبنسبة تنفيذ 85 % ، وتضم إنشاء 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية ، وخلال جولته التى رافقه فيها المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات ، فضلاً عن مديرى المراسى والمتابعة الميدانية ، ونواب رئيس المدينة ، ومسئولى الشركة المنفذة.

و شدد اللواء أشرف عطية على ضرروة الإلتزام بالبرنامج الزمنى والمقرر له يوليو القادم لنهو هذا المشروع الحيوى والهام لإكتمال البانوراما الجمالية والحضارية التى شهدتها واجهة المدينة ، مكلفاً بأن يتم بالتوازى إنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء ، وكذا توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى.

بالإضافة إلى إستكمال الأعمال بالمشى الزجاجى الذى يقع فى المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للإستمتاع باللوحة الفنية الخلابة على صفحة نهر النيل الخالد ، ووجه أشرف عطية مدير المراسى بتكليف أصحاب المراسى السياحية بالإلتزام بنفس النموذج والطراز الجمالى للبوابات بطول الكورنيش لتحقيق التناسق الحضارى الراقى على الوجه الأكمل ، مكلفاً بمصادرة أحد عربات التريسيكل التى تم ضبطها على كورنيش النيل ، مع توجيه إنذار لأصحاب المراسى والفنادق العائمة بشأن توقيع غرامات فورية رادعة فى حالة الإستعانة بعربات التريسيكل لنقل متطلباتهم ، ومنع تواجدها بشكل نهائى للحفاظ على المظهر الجمالى بطول ممشى أهل مصر فى ثوبه الجديد .