سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الأربعاء 13-3-2024

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، اليوم الأربعاء 13-3-2024، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 158.09 جنيه للشراء، و159.18 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 158.82 جنيه للشراء، و159.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

158.09 جنيه للشراء.

159.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

158.82 جنيه للشراء.

159.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

153.80 جنيه للشراء.

159.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

153.76 جنيه للشراء.

159.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

155.14 جنيه للشراء.

159.57 جنيه للبيع.