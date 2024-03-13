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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عرابي: حالة أحمد رفعت أفضل.. والأطباء بذلوا كل جهودهم

أحمد رفعت
أحمد رفعت

قال هيثم عرابي المدير التنفيذي بنادي مودرن فيوتشر أن حالة أحمد رفعت باتت أفضل بكثير عن أمس بعد مجهود كبير من الأطباء من أجل إنعاشه مؤكدا أن اللاعب كان سليما قبل مباراة الاتحاد السكندري.

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أضاف عرابي في تصريحات تلفزيونية أن رفعت تناول وجبة الإفطار بشكل عادي، ولم يكن به شئ غير طبيعي، مضيفا أن اللاعب كان مضغوطا بسبب رغبته في العودة لمستواه مرة أخرى، وفي حال كان لديه مشكلة فلن نكن لنشركه.

وواصل أن أشرف صبحي وزير الرياضة أجرى تواصلا معي وأرسل عددا من الأطباء ووزير الصحة، وقامت المستشفى بكل شئ، ونقله إلى المستشفى ساهم بشكل كبير في إنقاذه.


وتابع عرابي أن أسرة رفعت جميعها هنا، وهناك حالة من التفاؤل به، حيث أصبح يستطيع تحريك يده ورجله وهناك تفاؤل من الأطباء، وتحسن كبير لديه عن الأمس.
 

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