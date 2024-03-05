إيقاف هيثم عرابي ومدرب فيوتشر وكريم شحاتة.. الرابطة تعلن العقوبات

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الثلاثاء عن عقوبات بعد أحداث مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 الخميس الماضي.

قررت الرابطة توقيع غرامة على نادي فيوتشر قدرها 25 ألف جنيه، بعد نزول هيثم عرابي المدير التنفيذي للفريق للممر الخاص بغرف الحكام بعد المباراة للاعتراض على الأداء التحكيمي في اللقاء.

كما قررت إيقاف محمد صديق المدرب العام لفيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي وإيقاف رزق مدافع الفريق بعد تعرضه للطرد.

وأكدت الرابطة أن سداد الغرامة خلال أسبوعين من تاريخ العقوبة وحال عدم الدفع ستضاعف وحال مرور شهر دون الدفع ستنقل مباريات الفريق خلال ملعبه حتى دفعها.

وكان نادي فيوتشر أبدى اعتراضه الشديد لعامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بسبب رفضه تأجيل مباراتهم أمام سموحة بعد رحلة طويلة للفريق من جنوب أفريقيا امتدت إلى 17 ساعة.

البنك الأهلي

كما أعلنت الرابطة إيقاف وتغريم كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلي ووقعت عليه غرامة 120 ألف جنيه بعدما طالب فريقه بالانسحاب في مباراة فاركو بالدوري.