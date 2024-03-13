الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تراجع سعر طن الذرة الصفراء ثالث أيام رمضان.. الأردب نزل 200 جنيه

الذرة الصفراء
الذرة الصفراء

سعر طن الذرة الصفراء.. شهدت أسعار الذرة الصفراء خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء لدى تجار الجملة، تراجعًا، وفي ظل هذا التراجع ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الماضية عن سعر طن الذرة الصفراء، وهبط سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 13,500 جنيه.

 

وتعتبر الذرة الصفراء من السلع الاساسية في مصر لانة يدخل في الكثير من الصناعات مثل صناعة الاعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار يؤدي الي ارتفاع سعر اللحوم و الدواجن، ومن خلال المقال التالي نرصد لكم أسعار الذرة الصفراء اليوم.

 

وتراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم في معظم أنواعها المختلفة، حيث هبط الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني بنحو 200 جنيه، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة.

 

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

 

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الاربعاء لدى تاجر الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

txt

القصير يشيد بجهود الإصلاح الزراعي في تحصيل 1.3 مليار جنيه مستحقات وإيرادات

txt

مسلسل لانش بوكس الحلقة 2| كشف هوية غادة عادل وصديقاتها في سرقة السوبرماركت

سعر الذرة اليوم الاربعاء ثالث يوم رمضان

 

الذرة البرازيلي

تراجع سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 13,500 جنيه.

 

الذرة الأرجنتيني

وهبط سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 13,500 جنيه.

 

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني» تراجعًا ليسجل سعر الطن 11,500 جنيه.

مواد متعلقة

القصير يشيد بجهود الإصلاح الزراعي في تحصيل 1.3 مليار جنيه مستحقات وإيرادات

وكالة الطاقة الدولية: انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة قرب مستوى قياسي مرتفع في 2023

اقتصاد بريطانيا يعود إلى النمو خلال بدايات عام 2024

تفاصيل إنشاء موقع لتعليم اللغة الهيروغليفية القديمة (شاهد)
الجريدة الورقية