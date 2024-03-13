تراجع سعر طن الذرة الصفراء ثالث أيام رمضان.. الأردب نزل 200 جنيه

سعر طن الذرة الصفراء.. شهدت أسعار الذرة الصفراء خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء لدى تجار الجملة، تراجعًا، وفي ظل هذا التراجع ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الماضية عن سعر طن الذرة الصفراء، وهبط سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 13,500 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من السلع الاساسية في مصر لانة يدخل في الكثير من الصناعات مثل صناعة الاعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار يؤدي الي ارتفاع سعر اللحوم و الدواجن، ومن خلال المقال التالي نرصد لكم أسعار الذرة الصفراء اليوم.

وتراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم في معظم أنواعها المختلفة، حيث هبط الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني بنحو 200 جنيه، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الاربعاء لدى تاجر الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذرة اليوم الاربعاء ثالث يوم رمضان

الذرة البرازيلي

تراجع سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 13,500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

وهبط سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 13,500 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني» تراجعًا ليسجل سعر الطن 11,500 جنيه.