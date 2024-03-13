مسلسل لانش بوكس الحلقة 2| كشف هوية غادة عادل وصديقاتها في سرقة السوبرماركت

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل لانش بوكس، كشف هوية غادة عادل وصديقاتها في عملية سرقة السوبر ماركت.

واستعرضت الحلقة سرقتهم لملايين الجنيهات، حيث أنفقت كل واحدة منهم جزءا منها لحل مشكلاتها، ليتضح أن هذه أموال تشكيل عصابي يرأسه مغني الراب شاهين، ويقوم بتهديدهم بإعادة الأموال مع الفوائد أو القتل.

وشهدت الحلقة محاولة عمرو رمزي الاعتداء على جميلة عوض وكشف سرها، ولكن تدخلت غادة عادل وأنقذتها واختطفوه داخل منزل مهجور حتى لا يبلغ عنهم.

فيما حاولت جميلة عوض، الحصول على باقي الأموال من طليقها ولكنه رفض وهددها برفع قضية الحضانة لضم ابنهما كريم في منزله مع زوجته الثانية.

تفاصيل مسلسل لانش بوكس

ويعرض مسلسل لانش بوكس، على قناة النهار في تمام الساعه العاشرة مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الرابعة الا ربع عصرًا.

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.