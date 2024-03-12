خبير دولي: أمريكا تستنزف روسيا على المدى البعيد باستمرار الحرب على أوكرانيا

قال أحمد سيد أحمد، خبير علاقات الدولية، إن أوكرانيا الآن تتبع استراتيجية حرب المسيرات والصواريخ في ظل تعسر الهجوم المضاد والفردي، فهي لم تستطع أن تحرز أي تقدم على الأرض أو في تحرير أي أراضي تسيطر عليها روسيا.

الرئيس الأوكراني أصبح في وضع صعب الآن

وخلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أضاف أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصبح في وضع صعب الآن رغم الدعم العسكري بأكثر من 170 مليار دولار شملت أسلحة نوعية ودبابات وصواريخ بعيدة المدى ومنظمات دفاع جوي، ولكنها لم تفلح في أن تقلب موازين القوى لصالح أوكرانيا.

وقف التقدم الروسي

وأشار إلى أنه على الرغم من نجاح أوكرانيا جزئيا في وقف التقدم الروسي، إلا أن هناك حالة عامة على الجبهة بين البلدين في حالة اللاحزم العسكري، لأن روسيا حتى الأن لم تسيطر تمامًا على الأقاليم الأربعة في أوكراينا، مشيرا إلى أنها سيطرت حتى الأن على 80% فقط من مساحة الأراضي، لكن هناك مقاومة أوكرانية، وهذا يعود إلى الدعم العسكر الغربي.

وأوضح أنه من الصعب هزيمة روسيا، ولكن أوكرانيا تعتبر أن النصر هو إفشال روسيا في تحقيق أهدافها، بالتالي استراتيجية أمريكا هي استنزاف روسيا على المدى البعيد من خلال استمرار حالة الحرب وحالة اللاحزم بتقديم أسلحة لأوكرانيا تنجح فقط في وقف الزحف الروسي.