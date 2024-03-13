تحرير 175 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (175) مخالفة للمحلاتا لتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المنوفية



كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المنوفية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل "سلاح أبيض" بممارسة أعمال البلطجة وترويع الأهالي بالمنوفية.

وبالفحص تبين أن الواقعة قديمة حدثت فى غضون شهر أغسطس 2023 حال وقوع مشاجرة بين طرف أول: عاطل "له معلومات جنائية"، وزوجته.

وطرف ثانٍ: 3 أشخاص من جيرانهم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، لخلافات جيرة بينهم وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وأن المتهم المشار إليه "محبوس حاليًا على ذمة تلك الخلافات".

ومن جهة اخري أمرت جهات التحقيق بالخانكة ،بحبس المتهمين الـ 9 ، المتهمين بالتعدي علي سائق بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات بسبب لعب الأطفال ، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، كما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـسائق، مقيم بقرية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد اصابته بعدة إصابات بالغة بجميع أنحاء الجسد جراء تعدي 9 أشخاص عليه،وتوالت النيابة التحقيق.



وجرى نقل المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتواصل أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من أحد المستشفيات بالخانكة باستقباله المدعو خالد. ا سائق، مقيم قرية كفر حمزه التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتبين أن المجنى عليه به عدة إصابات بالغة وكسور في جميع أنحاء الجسد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

