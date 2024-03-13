حكاية أول قبطية تعمل في مهنة المسحراتي (شاهد)

روت كاتي ظروف، تفاصيل عملها مسحراتي في جنوب سيناء، مشيرة إلى أنها قدمت هذه الفكرة برضا وحب بحثا عن عودة طقوس شهر رمضان القديمة للشوارع المصرية.

بدأت في هذه المهنة منذ عامين

وأضافت “ظريف” خلال لقائها مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن عملها بمهنة المسحراتي، بدأ منذ عامين، مشددة على أن غرضها وهدفها الأول هو إدخال الفرح على أصدقائها وأهلها في مدينة دهب، والشعور بالماضي في ظل هذه الأجواء التي ننتظرها كل عام.

عملي بمهنة المسحراتي

وتابعت:" في بداية عملي مهنة المسحراتي، استلفت الجلابية والطبلة من صديق ونزلت الشارع وبدأت أنادي على الناس، وطورنا الفكرة وشعرت بسعادة كبيرة علشان بعمل حاجة زي كده".

وأشارت إلى أنها كانت تريد إعادة الأجواء الرمضانية للشوارع التي كانت تستمتع بها مع أصدقائها منذ طفولتها وعودة الطقوس الرمضانية من جديد.

