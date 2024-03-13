الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قومي للمرأة ينعى الدكتورة نرمين أبو سريع

بوابة الوفد الإلكترونية

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بخالص الحزن والأسى الدكتورة نرمين أبو سريع مقررة فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر، والتى وافتها المنية اليوم.

txt

القومي للمرأة بأسيوط يحتفل بيوم المرأة المصرية

txt

المجلس القومي للمرأة يكرم نخبة من الأكاديميات والإعلاميات في احتفالية "شباب يغير الصورة"

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان الدكتورة نرمين التى كانت تمثل نموذج التفانى فى العمل والعطاء والإخلاص.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان

مواد متعلقة

القومى للمرأة يطلق مبادرة "مطبخ المصرية "  خلال رمضان

القومي للمرأة بالفيوم ينظم ندوات للتثقيف المالي وريادة الأعمال

تعزيز الخصائص السكانية .. مشروع جديد بين "القومي للمرأة" و"التعاون الدولي"

الجريدة الورقية