قومي للمرأة ينعى الدكتورة نرمين أبو سريع
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بخالص الحزن والأسى الدكتورة نرمين أبو سريع مقررة فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر، والتى وافتها المنية اليوم.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان الدكتورة نرمين التى كانت تمثل نموذج التفانى فى العمل والعطاء والإخلاص.
ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان