القومي للمرأة بأسيوط يحتفل بيوم المرأة المصرية

شارك فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط اليوم بمركز النيل للإعلام بأسيوط في إطار الاحتفالات بيوم المرأة المصريه مارس من كل عام وبحضور الدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمراه باسيوط وعدد من القيادات النسائية بالمؤسسات المختلفة وبمشاركة 60 من الرائدات والجمعيات الأهلية

في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أكدت الدكتورة مروة كدواني مقررة المجل القومي للمرأة فرع أسيوط بأن يوم المرأة المصرية يعتبر مناسبة هامة للاحتفال بإنجازات المرأة المصرية في مختلف المجالات وتكريم دورها الرائد في بناء المجتمع ولهذا السبب، شارك فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط في الاحتفالات التي أقيمت في مركز النيل للإعلام بأسيوط

وأشارت الدكتورة مروة بأن أهمية دور المرأة في المجتمع ودورها الحيوي في التنمية والتقدم وكما أشارت إلى أن الفعاليات التي يشارك فيها فرع المجلس القومي للمرأة تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات التي تواجه المرأة المصرية في الحياة اليومية وفي مجالات العمل والتعليم والصحة وغيرها وتمثل هذه الاحتفالات فرصة للتأكيد على حقوق المرأة وتشجيع الجهود المبذولة لتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع.

وأضافت الدكتورة مروة إلى أهمية دور المرأة في المجتمع ودعمها وتمكينها في مختلف المجالات وكما أضافت إلى أن الاحتفال بيوم المرأة المصرية يأتي لتسليط الضوء على إنجازات المرأة المصرية في مختلف المجالات وتكريمها على دورها البارز في بناء المجتمع

وأوضحت الدكتورة مروة بأنه تم خلال الحدث تنفيذ فعاليات توعوية وتثقيفية حول حقوق المرأة والتحديات التي تواجهها، وكذلك تسليط الضوء على قصص نجاح نساء مصرية وإلهام الأجيال الشابة بتحقيق أحلامهن وتطلعاتهن في مجتمع يتساوى فيه الجميع في الفرص.

وأشادت الدكتورة مروة بأهمية دور المرأة المصرية في المجتمع ودورها الحيوي في التنمية والتقدم وكما أشادت بمكانة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ونوهت الدكتورة مروة إلى أهمية تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، كما أكدت على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأعربت الدكتورة مروة بأهمية مشاركة الفرع في الاحتفالات بيوم المرأة المصرية وأهمية دور المرأة في التنمية والتقدم المجتمعي. وأشارت إلى أن المرأة المصرية تحقق تقدما ملحوظا في مختلف المجالات وتسهم بشكل فعّال في بناء الوطن.

وأكدت الدكتورة مروة إلى ضرورة توفير الفرص المتساوية للمرأة في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دورها في صنع القرار والمشاركة الفعّالة في الحياة العامة.

وفي سياق متصل قد أصدر المجلس القومي للمرأة بأسيوط بيانا جاء فيه تحدثت الدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمراه في كلمتها بالترحيب بالحضور الكريم

وأشارت إلي دور المجلس القومي للمراه فى مسانده كل امراه مصريه وتحدثت عن الدور التوعوي من خلال الندوات في كافه المجالات وأن التوعيه تكون لكل المجتمع والهدف هو تعديل السلوكيات الخاطئه في المجتمع ككل

وكما ألقت الدكتورة مروة الضوء علي حملات طرق الأبواب التي تجوب القرى والنجوع وآخرها حمله طرق الأبواب بعنوان رياده الأعمال التي تنفذ خلال تلك الايام علي أرض الواقع لتشجيع السيدات علي المبادرة للمشروعات الصغيرة

كما تحدثت الدكتورة مروة عن حملات لاني رجل لتوعيه الشباب والرجال لمسانده المراه وكذلك القاء الدور علي مكتب شكاوي المراه واستقبال كافه الشكاوي والخط الساخن لتلقي الشكاوي.

جانب من ضيوف الندوة