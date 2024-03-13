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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومى للمرأة يشارك فى متجر المصرية بالمتحف المصرى الكبير

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك المجلس القومى للمرأة في احتفالية دعم و تكريم المرأة،  بمناسبة يوم المرأة العالمي بالمتحف المصري الكبير ، وذلك من خلال معرض خاص،   على مدار ثلاث أيام جاء تحت عنوان "متجر المصرية في المتحف"، حيث ضم المعرض منتجات من صنع ايدي سيدات مصر من مختلف المحافظات.

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وتناول المعرض عرض لمنتجات رائدات الأعمال من سجاد يدوي ومفارش وخداديات، وتنوعت المنتجات ما بين منسوجات التلي السوهاجي و أشكال المكرميات لزينة رمضان و محافظ جلدية  و حقائب مطرزة و مطبوعة يدوياً ، كما ضم الجناح أيضا عرض حي لصناعة أطباق الديكوباج مع الزائرين المترددين علي المتحف .

وشهد متجر المصرية اقبال شديد من قبل زوار المتحف المصرى الكبير  من المصريين والجنسيات الأجنبية المتنوعة وأشادوا بمنتجات السيدات،  والتى لاقت إعجابهم الشديد.

وضمت احتفالية المتحف الكببر أيضا معارض متنوعة مقدمة من مؤسسات تدعم وتحفز أعمال المرأة الفنية المبهرة،  بجانب العروض الموسيقية وتراث قناوي للتنمية المستدامة من أجل دعم الفنانات الموهوبات.

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