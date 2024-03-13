حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي من المدارس (شاهد)

كشف الكاتب الصحفي، رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي، مؤكدا أنه لا تغيير ولا إلغاء لشهادة الصف السادس الابتدائي، ولا نية تماما داخل وزارة التعليم لاتخاذ مثل هذا القرار.

الشائعات تلاحق وزارة التربية والتعليم

وأضاف “فياض” خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه حين تم إلغاء الصف السادس الابتدائي في فترة من الفترات، كان لسبب اقتصادي وليس تربويا، مبينا أن الشائعات تلاحق وزارة التربية والتعليم بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي.

لا صحة لاختصار المناهج

وأكد أنه لا صحة أيضا لاختصار المناهج كما تردد في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك عملية تطوير يتم العمل عليها من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر.

